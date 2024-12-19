Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Memurunun Yargı Süreci Başladı

Kastamonu'da, eşi Burçin Sevgi T.'yi öldüren polis memuru Ender T.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşma, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti ve devam eden süreçte Ender T. suçlamaları kabul etmedi.

İlk İfadeleri ve Özür Dilekleri

Sanık Ender T., savunmasında, Burçin Sevgi T.'nin ailesinden özür dileyerek helallik istedi. 2019 yılında evlendiğini ve bu evlilikte güzel günler geçirdiklerini ifade eden Ender T., boşanma aşamasına gelmesine rağmen eşinin duygusal açıklamalarını hatırlatıp affetmesi gerektiğini savundu.

Olay Günü Neler Oldu?

Duruşmada, Ender T. eşinin kendisini aldattığını öğrenmesinin ardından yaşananları açıkladı. Olay günü eşinin telefonundaki bir görüntülü arama üzerine durumu sorguladığını ve Burçin'in sustuğunu belirtti. Ender T., "Silahı doğrulttum, 'özür dilerim' dedi. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Şiddet ve Tehdit İddiaları

Burçin Sevgi T.'nin annesi, kızıyla ilgili yaşadığı sorunları anlatarak, kızının sürekli şiddete maruz kaldığını ve Ender T.'nin sürekli tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. "Kızımı sürekli tehdit ediyordu, 'çocuğu alırım, göstermem' diyordu" dedi.

Duruşma Devam Ediyor

Mahkeme, Ender T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ocak'a erteledi.

Olay, 15 Ekim tarihinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ender T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında meydana gelen bir tartışma sonucu yaşandı. Tartışma sırasında Ender T., eşi Burçin'i beylik tabancasıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.