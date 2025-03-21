Kastamonu'da Etkili Kar Yağışı Başladı

Kastamonu'da Kar Etkisini Gösteriyor

Kastamonu'da, kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Bölgedeki soğuk hava, salı gününden bu yana kendini hissettiriyordu ve bugün sabah saatleri itibarıyla yerini kar yağışına bıraktı.

Kar Manzarası Şehirde Göz Kamaştırıyor

Kar yağışı sonrası, kentteki yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Bu muhteşem manzara, Kastamonu'yu görsel bir şölen haline getirdi.

Yolda Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Karayolları ve Özel İdare ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yollarda gerekli çalışmaları yürütüyor. Hem güvenli yolculuk için hem de erişim sorunlarının önüne geçmek adına ekipler 24 saat boyunca hazır bekliyor.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.