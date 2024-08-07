Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:49
Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nın Devrekani ilçesinde, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda feci bir kaza meydana geldi. Olayda 61 yaşındaki Muharrem Tekeci'nin kullandığı 37 AT 970 plakalı otomobil, Hacıhasan mevkisinde 63 yaşındaki Veli Küllü yönetimindeki 57 HC 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobil Şarampole Devrildi

Çarpmanın şiddetiyle otomobil, şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Muharrem Tekeci ile eşi Gülseren Tekeci (56), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, müdahalelere rağmen sürücü Tekeci hayatını kaybetti. Gülseren Tekeci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi