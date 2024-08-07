Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nın Devrekani ilçesinde, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda feci bir kaza meydana geldi. Olayda 61 yaşındaki Muharrem Tekeci'nin kullandığı 37 AT 970 plakalı otomobil, Hacıhasan mevkisinde 63 yaşındaki Veli Küllü yönetimindeki 57 HC 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobil Şarampole Devrildi

Çarpmanın şiddetiyle otomobil, şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Muharrem Tekeci ile eşi Gülseren Tekeci (56), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, müdahalelere rağmen sürücü Tekeci hayatını kaybetti. Gülseren Tekeci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.