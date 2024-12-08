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Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu-Tosya kara yolunda yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:20
Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen feci trafik kazasında, otomobil yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak kontrolünü kaybetti. Kazanın yaşandığı yer, Kastamonu-Tosya kara yolu üzerindeki Uzunoluk Köprüsü mevkisi oldu.

Kazanın Detayları ve Yaralılar

Olay, 22 yaşındaki Gökhan K.’nin kullanmakta olduğu 61 HD 007 plakalı otomobilin çam ağaçlarına çarpması ile oluştu. Kaza sonucunda, otomobilde yolcu olarak bulunan Sezgin D. de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Gökhan K. hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kastamonu'da yol kenarındaki çam ağaçlarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı....

Kastamonu'da yol kenarındaki çam ağaçlarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kastamonu'da yol kenarındaki çam ağaçlarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı....

Kastamonu'da yol kenarındaki çam ağaçlarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

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