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Kastamonu'da Firari Hükümlü 11 Yıl 11 Ay Cezasıyla Yakalandı

Kastamonu'da 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.M. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 00:03
Kastamonu'da Firari Hükümlü 11 Yıl 11 Ay Cezasıyla Yakalandı

Kastamonu'da Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da, hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Suçlamalar ve Yakalama Süreci

Yürütülen operasyon kapsamında, kasten yaralama ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma suçlarından hüküm giymiş olan S.M. adlı şahıs yakalandı. Özgürlüğü elinden alınan S.M., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonların devam edeceğini belirtirken, vatandaşların güvenliğinin öncelikli gündem maddesi olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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