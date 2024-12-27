DOLAR
35,22 -0,15%
EURO
36,78 0%
ALTIN
2.957,28 0,69%
BITCOIN
3.355.523,12 0,33%

Kastamonu'da Fırtına Dalgaları Sahil Yoluna Zarar Verdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili fırtına, sahil yolunda ve kaldırımlarda büyük hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:47
Kastamonu'da Fırtına Dalgaları Sahil Yoluna Zarar Verdi

Kastamonu'da Fırtına Dalgalarının Yıktığı Sahil Yolu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan fırtına, sahil yolunda ve kaldırımlarda önemli hasara neden oldu. Dünkü akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Karadeniz'de yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgaların oluşmasına sebep oldu.

Çandır Mevkii'nde Hasar

Dalgalar, Irmak Mahallesi Çandır mevkiinde bulunan sahil yolunda ciddi hasar meydana getirdi. Bu elverişsiz hava koşulları nedeniyle sahildeki kaldırımlarda da çökmeler yaşandı.

Karayolları Ekiplerinin Çalışmaları

Hasarın ardından, Karayolları ekipleri dalgaların caddeye taşıdığı çakılların temizlenmesi için hemen harekete geçti. Ekipler, bölgedeki durumu düzeltmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda ve kaldırımlarda...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda ve kaldırımlarda hasara neden oldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda ve kaldırımlarda...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda ve kaldırımlarda hasara neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay Elmadağ’da 'İbrahim Özdemir Sevgi Butiği' Açtı
2
Yemen'in Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı Yeniden Faaliyette
3
MKE'nin Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408 Tanıtıldı
4
Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı
5
CHP'li Bağcıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
6
Özgür Özel: "Suriye'nin İstikrarı İçin Avrupa Birliği ile İş Birliği Gerekiyor"
7
Erdoğan Balıkesir'de Konuştu: 'Baas Rejimi Düştü, Yasını Sadece Ana Muhalefet Tutuyor'

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi