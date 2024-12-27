Kastamonu'da Fırtına Dalgaları Sahil Yoluna Zarar Verdi

Kastamonu'da Fırtına Dalgalarının Yıktığı Sahil Yolu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan fırtına, sahil yolunda ve kaldırımlarda önemli hasara neden oldu. Dünkü akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Karadeniz'de yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgaların oluşmasına sebep oldu.

Çandır Mevkii'nde Hasar

Dalgalar, Irmak Mahallesi Çandır mevkiinde bulunan sahil yolunda ciddi hasar meydana getirdi. Bu elverişsiz hava koşulları nedeniyle sahildeki kaldırımlarda da çökmeler yaşandı.

Karayolları Ekiplerinin Çalışmaları

Hasarın ardından, Karayolları ekipleri dalgaların caddeye taşıdığı çakılların temizlenmesi için hemen harekete geçti. Ekipler, bölgedeki durumu düzeltmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda ve kaldırımlarda hasara neden oldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda ve kaldırımlarda hasara neden oldu.