Kastamonu'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu: El Emeği Ürünler Satışta

Kastamonu İl Müftülüğü, Nasrullah Meydanı'nda Gazze için hayır çarşısı kurdu. El emeği ürünler ve gıda satışından elde edilen gelirler Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:37
Kastamonu'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu: El Emeği Ürünler Satışta

Kastamonu'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından Kurtuluş Savaşı'nda vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı'nda Gazze halkına yardım amacıyla kurulan hayır çarşısında, ev kadınlarının yaptığı el emeği ürünler ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu. Satışlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Stand ve Ürün Çeşitleri

Meydanı'nda açılan stantlarda; ev yapımı salata, turşu, salça, tarhana gibi el ürünlerinin yanı sıra pilav, aşure, birinci el kıyafetler ve hediyelik eşyalar yer aldı. Hayır çarşısından elde edilecek gelirin tamamı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Müftü Yardımcısı Nagihan Kocadağ'ın Açıklaması

Kastamonu İl Müftü Yardımcısı Nagihan Kocadağ etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Gazze yararına yardım kampanyası yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, barış seferberliğinden sonra yardım faaliyetlerini yine yoğunlaştırdı. Geçen gün Kuzeykent Ulu Camii’nde bir yardım kampanyamız olmuştu. Bugün burada da TDV kadın gönüllülerimiz, Kur’an kursu öğreticilerimiz, öğrencilerimiz ve halkın katılımıyla birlikte çok güzel bir yardım kampanyası icra ediyoruz. Hem pilavımız ve aşuremiz var hem de kadınların evde yaptıkları salata, turşu, salça veya tarhana gibi el ürünleri bulunuyor. Ayrıca birinci el güzel kıyafetler ve hediyelik eşyalarımız da mevcut. Bunları hayrımıza paraya çeviriyoruz ve satıyoruz. Sonrasında da Gazze’ye bağışlıyoruz. Gazze hesabına kampanya düzenliyoruz. Bu, ikinci kez yaptığımız bir etkinlik. Zaten iki defa yapmayı kararlaştırmıştık. Şu anlık bu kadar. Bu etkinliği hemen devam ettirmiyoruz ama Türkiye’nin her yerinde yapılıyor. Yani tüm illerimizde gerçekleşen bir faaliyet. En azından az da olsa Gazzelilerin acılarına bir merhem olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yaptığımız için mutluyuz. Vatandaşımız rağbet gösteriyor. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan. Gerçekten çok güzel teveccühleri var. Hem maddi hem manevi olarak yanımızda yer alıyorlar. Katkısı akşam belli olacak tabii. Umuyoruz ki güzel bir rakam ortaya çıkacak"

Vatandaşların Katılımı

Etkinliğe katılanlardan Hilal Naz Kırkbeşoğlu da duygularını şöyle paylaştı: "Ailemle buraya Gazze’de yaşanan acı durumlar için bağış yapmaya geldik. Gerçekten üzüntümüz çok derin, inşallah Allah oradaki insanlara yardımcı olur ve bu durumdan kurtulurlar. İnşallah ben buradan hem alışveriş yaptım hem de bağış yapmaya çalıştık, elimizden geldikçe. Umuyorum ki yeterli olmuştur oradaki insanlar için. Gerçekten üzülüyoruz."

Vatandaşların teveccühü ve stantlara gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti; hayır çarşısı etkinliğinin geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere toplanıyor.

KASTAMONU İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN OLUŞTURULAN STANTLARDA EV KADINLARININ YAPTIĞI EL EMEĞİ GÖZ NURU...

KASTAMONU İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN OLUŞTURULAN STANTLARDA EV KADINLARININ YAPTIĞI EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER, GAZZE’YE YARDIM AMACIYLA SATIŞA ÇIKARILDI. SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER VATANDAŞLARDAN BÜYÜK RAĞBET GÖRDÜ.

KASTAMONU İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN OLUŞTURULAN STANTLARDA EV KADINLARININ YAPTIĞI EL EMEĞİ GÖZ NURU...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
TÜBİTAK 2237-A, BEUN'lü Akademisyenlerin Yapay Zekâ Projesini Destekledi
3
Erdoğan'dan Şehit Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Ailesine Başsağlığı
4
Gazze'de Şiddetli Yağış: Çadırlar Sular Altında, İnsani Kriz Derinleşiyor
5
Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması: 35 Atmaca Yarıştı
6
Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı — Fatih’in kültür ve edebiyat merkezi
7
Mersin'de Vatandaşlık Vaadiyle 700 Bin TL’lik Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı