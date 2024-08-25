Kastamonu'da Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları

Kastamonu'da 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Özel Bir Kutlama

Kastamonu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde Uzun Yazı mevkisinde düzenlenen etkinlikte, 10 farklı kategoride atlar kıyasıya yarıştı. Yerli ve yabancı atların mücadele ettiği organizasyon, vatandaşların da yoğun ilgisini topladı.

Jokeylerin Mücadelesi

Yarışlarda jokeyler, zafer için mücadele ederken, seyirciler de heyecan dolu anlar yaşadı. Yarışların sonunda dereceye giren at ve jockeyler, ödüllerini almak için sahneye davet edildi.

Federasyon Temsilcisinin Açıklamaları

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, "Kastamonu'da 33 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. Bu özel günde Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yarışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Geleneksel hale gelen bu yarışları devam ettirmek amacıyla çalışıyoruz. Yarışlar için sağlanan desteklerden dolayı başta belediye başkanı ve ekibine teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Program, ödül töreninin ardından sona erdi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99'ncu yıl dönümü kapsamında 33. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.