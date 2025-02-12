Kastamonu'da Heyelan Sonrası Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'da gün geçmeden kötü hava şartları, ulaşımı etkileyen heyelanlara yol açtı. Cide-Bartın kara yolu, Kalafat köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yoğun yağışın etkisiyle oluşan heyelandan sonra, büyük bir kaya ve kayan toprak yolu tıkadı. Ancak, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede yol güvenliği açısından yapılan çalışmalar ve heyelandan zarar görebilecek alanların değerlendirilmesi sürüyor. Yerel halkın güvenliği için yaşanan olayların ardından ekiplerin çalışmaları dikkatle izleniyor.

Kastamonu'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Cide-Bartın kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Cide-Bartın kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.