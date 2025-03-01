Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yol Kontrolünde Yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan E.C., yol kontrolü sırasında yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 23:34
Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yol Kontrolünde Yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yol kontrolü sırasında, hırsızlık suçundan aranan bir hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, D-100 kara yolunun Tosya sınırları içerisinde yol kontrolü gerçekleştirdi. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan kimlik incelemesinde, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C. isimli şahsın varlığı tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. Bu olay, Tosya'da güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinin ne denli etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hırsızlık suçundan aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hırsızlık suçundan aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı.

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