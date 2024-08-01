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Kastamonu'da İki Polisi Yaralayan Zanlıya Yakalma Operasyonu

Kastamonu'da iki polisi yaralayan zanlı, bir evde saklanıyor. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleriyle arama çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:38
Kastamonu'da İki Polisi Yaralayan Zanlıya Yakalma Operasyonu

Kastamonu’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Kastamonu'da, İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta gerçekleşen olayda, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibine silahla saldırdı.

İki Polis Memuru Yaralandı

Olayda iki polis memuru yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında yapılan açıklamada, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olayın ardından, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu geniş bir ekip, zanlının saklandığı yerin etrafında güvenlik önlemlerini artırdı. Şüpheli, bir apartmanın giriş katına sığınarak orada gizlenmiş durumda.

İl Emniyet Müdürü Olay Yerinde

Kasamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, olay yerine intikal ederek durumu yerinde incelemek üzere yetkililerle bir araya geldi.

Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için başlattıkları kapsamlı çalışmalara devam ediyor. Bölgedeki havadan ve karadan yapılan tarama faaliyetleri, olayı çözmek için sürdürülüyor.

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