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Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltında

Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:09
Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltında

Kastamonu'da İzinsiz Kazı Operasyonu

Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, izinsiz kazı yapılmış olduğu belirlenen alanlara operasyon düzenlerken, Devrekani'de M.C. ve U.D., Seydiler'de ise H.H., İ.Ç. ve F.D. yakalandı.

Operasyonda, arazide yapılan aramalarda kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, izinsiz kazı yapma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı....

Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi.

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