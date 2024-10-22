Kastamonu'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu

Kastamonu'da gerçekleştirilen kaçak içki ve tütün operasyonları sonucunda, toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nden Önemli Çalışma

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yazılı olduğu gibi yürütülen çalışmalar neticesinde, kaçak içki ve tütün satanlarla mücadele amacıyla bir dizi operasyon başlattı.

İlk Operasyonda Yakalama

Kent merkezinde tespit edilen bir ikamette düzenlenen operasyonda, 20 litre etil alkol, 4 şişe sahte viski ve 5 şişe sahte rakı ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

İkinci Operasyon Sonrası İkinci Gözaltı

KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, 19 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bu baskın sonucunda da 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.