Kastamonu'da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ilçede kaçak kazının yapıldığına dair bilgiler elde ederek hızlı bir şekilde harekete geçti. Düzenlenen operasyonda H.P, E.A, İ.A, A.F.Y ve S.K. adlı şahıslar, izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Yapılan aramada, kazı malzemeleri ile birlikte el yapımı patlayıcı madde düzeneklerine de ulaşıldı. Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) tarafından güvenli bir şekilde patlatılan bu düzenekler, halkın güvenliği açısından önemli bir tedbir olarak değerlendirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, daha fazla soruşturma için ilgili birimlere teslim edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada kazı malzemeleri ile el yapımı patlayıcı madde düzenekleri ele geçirildi.