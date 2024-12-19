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Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 23:31
Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan iki kişi gözaltına alındı. İlgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenleyerek durumu kontrol altına aldı.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonda, C.A. ve E.A. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken ele geçirildi. Zanlıların yanında av tüfeği ve çeşitli kazı malzemeleri de bulundu.

Şüpheliler, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu olay, kaçak kazı faaliyetine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

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