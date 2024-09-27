Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kaçak kazı faaliyetleri sırasında suçüstü yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Jandarma Ekipleri Harekete Geçti

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar almasının ardından derhal harekete geçti. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, Z.K. ve O.G. isimli şahıslar yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, kazı alanında bulunan hilti, 30 litre benzin, kazma ve manivela gibi malzemelere de el konuldu.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şahısların jandarma ile olan işlemleri sürerken, kaçak kazı ile ilgili soruşturmanın genişletileceği bildirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen hilti, 30 litre benzin, kazma ve manivelaya el konuldu.