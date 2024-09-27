DOLAR
34,16 -0,08%
EURO
38,13 0,44%
ALTIN
2.913,37 0,67%
BITCOIN
2.262.686,25 -2,32%

Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Taşköprü ilçesinde yapılan operasyonda iki kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:19
Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kaçak kazı faaliyetleri sırasında suçüstü yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Jandarma Ekipleri Harekete Geçti

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar almasının ardından derhal harekete geçti. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, Z.K. ve O.G. isimli şahıslar yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, kazı alanında bulunan hilti, 30 litre benzin, kazma ve manivela gibi malzemelere de el konuldu.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şahısların jandarma ile olan işlemleri sürerken, kaçak kazı ile ilgili soruşturmanın genişletileceği bildirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı....

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen hilti, 30 litre benzin, kazma ve manivelaya el konuldu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Savunma Bakanı'ndan Lübnan İçin Tampon Bölge Teklifi
2
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısında Konuşma Yaptı
3
Bangladeş Hükümeti: Filistinlilere Yönelik Suçların Sorumluları Hesap Vermeli
4
Narin Güran Cinayetinde Son Dakika Gelişmesi! Kamera Kayıtlarında Gizemli İki Kişi Daha Tespit Edildi
5
İstanbullular, Pazartesi gününe dikkat! Kritik uyarı az önce geldi
6
Yunanistan'da Göçmen Ölümü Tartışma Yarattı
7
Zonguldak'ta 'Kuyu-28' Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor