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Kastamonu'da Kapanan Yolda 3 Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle kapalı köy yolundan 3 hasta, sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı ve hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:44
Kastamonu'da Kapanan Yolda 3 Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Kastamonu'da Kar Yağışı Sağlık Ekiplerini Harekete Geçirdi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, köy yollarını kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi. Yolların kapanması nedeniyle rahatsızlanan 3 hasta, hızlı müdahale ile hastaneye ulaştırıldı.

Yaşlı Çiftin Yaşam Mücadelesi

Hayrioğlu köyü Fatırız Mahallesi'nde, nefes darlığı şikayeti olan Satılmış Şahin (88) ve eşi Kamile Şahin (81), oğlu Mustafa Şahin tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Köy, ilçeye 23 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 80 santimetre kar ile kaplıydı.

Köy Yolunun Açılması İçin Hızlı Müdahale

Durumun aciliyeti üzerine İnebolu Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle köy yolunu açtı. Ardından, ambulans greyder tarafından çekilerek köye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, yaşlı çifte evlerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kurtarıcı Ekipler Hastaları Hızla Hastaneye Götürdü

İlk müdahalenin ardından Şahin çifti, ambulansa alınarak İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca, kardan dolayı yolu kapalı olan Erenyolu köyü'nde de soğuk algınlığına bağlı nefes darlığı çeken İrfan Usta hastaneye ulaştırıldı.

Bu olay, kötü hava koşullarının zorluklarını ve sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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