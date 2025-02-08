Kastamonu'da Kar Çilesi: 218 Köy Yoluna Ulaşım Sağlanamıyor

Kastamonu'da 218 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, 218 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşım ciddi şekilde aksadı.

Etkilenen Bölgeler

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının dağılımı şu şekilde:

Abana: 7 köy

Ağlı: 1 köy

Azdavay: 15 köy

Bozkurt: 23 köy

Cide: 8 köy

Çatalzeytin: 35 köy

Devrekani: 27 köy

Doğanyurt: 14 köy

İnebolu: 34 köy

Küre: 20 köy

Pınarbaşı: 15 köy

Şenpazar: 19 köy

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.