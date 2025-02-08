DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.459.563,38 -0,47%

Kastamonu'da Kar Çilesi: 218 Köy Yoluna Ulaşım Sağlanamıyor

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı. Çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:45
Kastamonu'da Kar Çilesi: 218 Köy Yoluna Ulaşım Sağlanamıyor

Kastamonu'da 218 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, 218 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşım ciddi şekilde aksadı.

Etkilenen Bölgeler

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının dağılımı şu şekilde:

  • Abana: 7 köy
  • Ağlı: 1 köy
  • Azdavay: 15 köy
  • Bozkurt: 23 köy
  • Cide: 8 köy
  • Çatalzeytin: 35 köy
  • Devrekani: 27 köy
  • Doğanyurt: 14 köy
  • İnebolu: 34 köy
  • Küre: 20 köy
  • Pınarbaşı: 15 köy
  • Şenpazar: 19 köy

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'İmamoğlu'nun İhtirasları Gündemi Belirliyor'
4
Hamas: İsrail Hapishanelerindeki Esirlerin Sağlık Durumu Kötüleşiyor
5
BAE, Fransa'daki Yapay Zeka Kampüsüne 30 Milyar Avro Yatırım Yapacak
6
Amasya'da Kauçuk Yüklü Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Tarım Bakanı Yumaklı'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Yanıtı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!