Kastamonu'da Kar Çilesi: 218 Köy Yoluna Ulaşım Sağlanamıyor

Kastamonu'da 218 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, 218 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşım ciddi şekilde aksadı.
Etkilenen Bölgeler
Kar nedeniyle kapanan köy yollarının dağılımı şu şekilde:
- Abana: 7 köy
- Ağlı: 1 köy
- Azdavay: 15 köy
- Bozkurt: 23 köy
- Cide: 8 köy
- Çatalzeytin: 35 köy
- Devrekani: 27 köy
- Doğanyurt: 14 köy
- İnebolu: 34 köy
- Küre: 20 köy
- Pınarbaşı: 15 köy
- Şenpazar: 19 köy
Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.