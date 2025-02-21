Kastamonu'da Kar Engeli: 303 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda önemli aksaklıklara neden oldu. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, 303 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışının özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı olumsuz etkilediği bildirildi. Kapalı olan köy yolları arasında şu bölgeler yer alıyor:
- Abana: 2 yol
- Ağlı: 2 yol
- Araç: 11 yol
- Azdavay: 19 yol
- Bozkurt: 31 yol
- Küre: 31 yol
- Cide: 20 yol
- Çatalzeytin: 36 yol
- Devrekani: 22 yol
- Doğanyurt: 24 yol
- Hanönü: 8 yol
- İhsangazi: 3 yol
- İnebolu: 71 yol
- Şenpazar: 17 yol
- Taşköprü: 6 yol
Ekipler, kapalı yolların açılması için yoğun bir çalışma içinde. Kentin çeşitli noktalarında karla mücadele ekipleri, yolları tekrar açmak için mücadele ederken, vatandaşların da dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuluyor.