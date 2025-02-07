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Kastamonu'da Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Aştı: Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreyi bulurken, ulaşımda önemli aksamalar meydana geliyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:41
Kastamonu'da Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Aştı: Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oluyor. Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitleri kar nedeniyle zorlu bir seyahat koşuluna dönüştü.

Küre Dağları'nda Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Buldu

Küre Dağları'nın belirli noktalarında kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaşarak, bu yılki yağışların geçmiş yıla göre daha fazla olmasına işaret ediyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, bu zorlu koşullarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yerel Ekipler Uzun Mesailerle Kar Mücadelesi Veriyor

İl Özel İdaresi'nin kepçe operatörlerinden Barış Aydın, Çatalzeytin ilçesi köylerinde karla mücadele ettiklerini ve kapanan yolları açmak için özverili bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Aydın, "Şu anda kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerinde. Geçen yıla göre kar daha fazla. Hasta oluyor, acil bir durum yaşandığında yolları açarak insanlara yardım etmiş oluyoruz. Köyleri yerleşim yerlerine bağlıyorsunuz, bu da beni mutlu ediyor," dedi.

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