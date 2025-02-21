Kastamonu'da Kar Mağduriyetine AFAD Müdahalesi

Kastamonu'da Mahsur Kalan Elektrik Ekibine AFAD'dan Kurtarma Operasyonu

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, bölgedeki enerji nakil hatlarında arızalara yol açtı. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, bu arızalara müdahale etmek için yola çıktıkları Bozkurt ilçesi sınırındaki Göynük Dağı bölgesinde mahsur kaldı.

Paletli kar aracıyla müdahale için yola çıkan EDAŞ'ın üç personeli, aracın şarampole kayması sonucu güç durumda kaldı. Kendi imkanlarıyla tali yola yönelen diğer ekibin bulunduğu arazi aracının da kara saplanması neticesinde, Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü'nden yardım talep edildi.

AFAD Ekipleri Hızla İki Tarafı Birleştirdi

Kastamonu AFAD ekipleri, paletli araçlarıyla il merkezine 60 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1 metre kalınlığında kar olan bölgeye ulaşarak kurtarma operasyonunu başlattı. AFAD'ın yoğun çabaları neticesinde, üç saatlik bir çalışmanın ardından EDAŞ'a ait araçlar ve toplamda sekiz personel başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Bu olay, kötü hava koşullarında dahi vatandaşların elektrik ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılanması adına çalışan ekiplerin güvenliği için alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara müdahale etmek için gittikleri köy yolunda mahsur kalan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün çalışması sonucu kurtarıldı.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara müdahale etmek için gittikleri köy yolunda mahsur kalan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün çalışması sonucu kurtarıldı.