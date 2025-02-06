Kastamonu'da Kar Nedeniyle 195 Köy Yolu Kapandı

Kastamonu'da Ulaşım Sorunu: 195 Köy Yolu Kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, 195 köy yolunun ulaşımını engelledi. İl Özel İdaresi yetkililerinin açıklamalarına göre, yüksek rakımlı köylerde ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Kapalı Köy Yolları ve Durum

Kapanan köy yollarının bazıları ise şu şekildedir: Abana'da 6, Cide ve Azdavay'da 14'er, Çatalzeytin ve Bozkurt'ta 23'er, Devrekani'de 8, Doğanyurt'ta 10, İnebolu'da 51, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 1 ve Şenpazar'da 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yetkililer, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, hızlı bir şekilde ulaşımın sağlanabilmesi için gayret gösteriyor.