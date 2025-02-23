Kastamonu'da Kar Nedeniyle 678 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kastamonu'da son günlerde etkili olan kar yağışı, toplamda 678 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanmaktadır.

Köy Yollarındaki Kapalı Durumlar

Merkezde 55, ilçelerde ise şu şekilde kapalı yollar bulunuyor: Abana'da 10, Ağlı'da 13, Araç'ta 85, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 31, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 37, Daday'da 20, Devrekani'de 52, Doğanyurt'ta 21, Hanönü'nde 20, İhsangazi'de 23, İnebolu'da 73, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 20, Seydiler'de 5, Şenpazar'da 20, Taşköprü'de 45 ve Tosya'da 6 köy yolu ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalara devam etmektedir.