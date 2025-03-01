Kastamonu'da Kar Sebebiyle 68 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı önemli ölçüde aksattı. Şu anda 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Valilikten alınan bilgilere göre, özellikle yüksek rakımlı köylerde durum daha da kritikleşti.

Kapalı Yolların Dağılımı

Yerel ilçelerdeki kapanan yolların durumu şu şekilde: Ağlı ilçesinde 1, Azdavay ilçesinde 7, Bozkurt ilçesinde 17, Cide ilçesinde 3, Çatalzeytin ilçesinde 6, Devrekani ilçesinde 1, Doğanyurt ilçesinde 2, İnebolu ilçesinde 19 ve Küre ilçesinde 12 olmak üzere, toplamda 68 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol açma ve kar temizleme işlemleri için yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için elinden geleni yapıyor.