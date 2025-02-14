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Kastamonu'da Kar Yağışı 12 Köy Yolunu Kapattı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:28
Kastamonu'da Kar Yağışı 12 Köy Yolunu Kapattı

Kastamonu'da Ulaşım Zorluğu: 12 Köy Yolu Kapalı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Valilikten alınan son bilgilere göre, kar nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Yüksek Rakımlı Köyler Etkileniyor

Özellikle yüksek rakımlı köylerde hissedilen kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Dün akşam itibarıyla kapalı olan 157 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyordu ve bu rakam yapılan çalışmalar neticesinde 12'ye düştü.

Çalışmalar Devam Ediyor

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Bu süreçte, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli önlemler alınıyor.

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