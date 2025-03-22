Kastamonu'da Kar Yağışı 8 Köy Yolunu Kapattı

Kastamonu'da etkili kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler yolları açmak için sahada yoğun mesai harcıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:06
Kastamonu'da Kar Yağışı 8 Köy Yolunu Kapattı

Kastamonu'da yaşanan kar yağışı, 8 köy yolunun ulaşıma kapalı kalmasına neden oldu. Valilikten alınan bilgilere göre, bölgedeki yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bozkurt ilçesinde, özellikle kar nedeniyle kapanan yollar, yerleşim birimlerinin dış dünyayla bağlantısını kesmiş durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yerel yönetimler, köylere ulaşımın sağlanabilmesi için gereken tüm önlemleri alırken, kar yağışının sürekliği ve yoğunluğu, çalışmaların seyrini etkiliyor.

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