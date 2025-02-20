Kastamonu'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'nun Doğanyurt, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Şenpazar ve Hanönü ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

Bölgedeki kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Olumsuz hava koşulları, özellikle ulaşımı zorlaştırdığı için bu karar alınmıştır.

Öte yandan, ayrıca Kastamonu il merkezi ve İnebolu ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. Öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu bu tatil açıklaması, veliler ve öğrenciler arasında dikkat çekti.