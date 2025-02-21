Kastamonu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kastamonu'da kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyen yüksek kesimlerde sürüyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:09
Kastamonu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kastamonu'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Kastamonu merkez ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yüksek rakımlı ilçelerdeki yollar, yağış nedeniyle aksamalarla karşı karşıya kalıyor.

Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Özellikle Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitlerinde kar yağışının şiddeti arttı.

Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağışların trafik akışını etkilemesi nedeniyle bölgedeki ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etmekte.

Yetkililerden Uyarılar

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kastamonu'nun kent merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam etti.

Kastamonu'nun kent merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam etti.

Kastamonu'nun kent merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam etti.

Kastamonu'nun kent merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam etti.

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