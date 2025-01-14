Kastamonu'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kastamonu'da Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplarken, ulaşımda zorluklara neden oldu. Kent merkezi ve çevresindeki ilçelerde etkili olan kar, görüntüsüyle göz kamaştırdı ama beraberinde sorunları da getirdi.

Köy Yolları Ulaşıma Kapandı

Kar yağışı sonrası 22 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle Ağlı'da 10, Devrekani'de 2 ve Küre ilçesinde 10 köy yolu için açma çalışmaları devam ediyor. Ulaşımın sağlandığı ana yollar da Karayolları ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde kontrol ediliyor.

Beyaza Bürünmüş Kent

Kastamonu’nun merkezinde de kar yağışı etkili oldu. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımın aksamaması için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, kentteki bu büyüleyici manzaralar dron ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinin beyaz örtüyle kaplanması dronla görüntülendi.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinin beyaz örtüyle kaplanması dronla görüntülendi.