Kastamonu'da Kar Yağışı Nedenle Yolda Kalanlara Yardım Eli Uzandı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı sonucu yolda kalan vatandaşlara jandarma ve polis ekipleri yardım etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:22
Kastamonu'da Kar Yağışı Nedenle Yolda Kalanlara Yardım Eli Uzandı

Kastamonu'da Zorlu Kış Şartları

Kastamonu'da, son iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışı, özellikle Kastamonu-Sinop kara yolunun Hanönü ilçesi Çakırçay mevkisi'nde ulaşımı durma noktasına getirdi.

Jandarma ve Emniyet Ekiplerinden Yardım

Yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmayı başaran jandarma ve emniyet personeli, bu zorlu koşullarda sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunarak destek oldular. Ekipler, düzenli olarak yol kontrolü yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Yol Açıldı ve Sokak Hayvanlarına Dikkat

Karayolları ekipleri, yolda biriken karları temizleyerek ulaşımı tekrar açtı. Ayrıca, trafik polisleri de yolda kalan araç sahiplerine yardımcı oldu. Aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek bırakılması ise sosyal duyarlılığın bir göstergesi oldu.

Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak...

Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu.

Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak...

Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Kritik: Astım Krizi ve Kan Nakli
2
Amasya'da Karla Kaplanan Boraboy Gölü Görsel Şöleni
3
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
4
Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı
5
Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
6
Antalya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Kamelyalı Kadın Bale, 30 Yıl Sonra Opera Sahnesi'nde

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi