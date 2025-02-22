Kastamonu'da Kar Yağışı Nedenle Yolda Kalanlara Yardım Eli Uzandı

Kastamonu'da Zorlu Kış Şartları

Kastamonu'da, son iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışı, özellikle Kastamonu-Sinop kara yolunun Hanönü ilçesi Çakırçay mevkisi'nde ulaşımı durma noktasına getirdi.

Jandarma ve Emniyet Ekiplerinden Yardım

Yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmayı başaran jandarma ve emniyet personeli, bu zorlu koşullarda sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunarak destek oldular. Ekipler, düzenli olarak yol kontrolü yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Yol Açıldı ve Sokak Hayvanlarına Dikkat

Karayolları ekipleri, yolda biriken karları temizleyerek ulaşımı tekrar açtı. Ayrıca, trafik polisleri de yolda kalan araç sahiplerine yardımcı oldu. Aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek bırakılması ise sosyal duyarlılığın bir göstergesi oldu.

Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu.

Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu.