Kastamonu'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kastamonu'da beklenen kar yağışı, şehir merkezini ve yükseltileri beyaza bürüyerek etkisini gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:42
Kastamonu'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kastamonu'da, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili kar yağışı gerçekleşti. Uzun bir süredir bölgedeki sıcak hava, dün itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece saatlerinde, kent merkezi ile şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yeşil alanları ve binaların çatılarını beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde ise, kar etkisini kaybederken, soğuk hava hâkimiyetini sürdürmeye başladı.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

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