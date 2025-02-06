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Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor. Kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:03
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Etkili

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bölgede, yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanmakta.

Yüksek Rakımlı İlçelerde Ulaşım Sorunları

Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitlerinde kar yağışı şiddetini artırmış durumda. Zaman zaman kent merkezinde de etkili olan kar yağışı, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

Kar Küreme Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz durumu aşmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hızla devam ediyor. Özellikle karla kaplı yolların ulaşıma açılması öncelikli hedef olarak belirlenmiş durumda.

Kastamonu kent merkezinde zaman zaman kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu kent merkezinde zaman zaman kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu kent merkezinde zaman zaman kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu kent merkezinde zaman zaman kar yağışı etkili oldu.

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