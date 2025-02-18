Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Kastamonu'nun kent merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu durum, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitlerinde kar yağışının şiddeti arttı. Bu koşullar, kar yağışının ardından 178 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmesine neden oldu.

Beyaz Örtü Doğayı Kapladı

Kent merkezinde de aralıklarla etkili olan kar yağışı, doğayı beyaz örtüyle kaplayarak muhteşem manzaralar oluşturdu. Bu etkileyici görüntüler, dron ile kaydedildi.