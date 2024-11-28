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Kastamonu'da Karaca Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı

Kastamonu'da karacaların doğal ortamında görüntülenmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:20
Kastamonu'da Karaca Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı

Kastamonu Ormanlarında Karaca Görüntüleri

Kastamonu'da ormanlık alanda dolaşan karacaların görüntüleri, Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Doğal Güzellikler

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanda yürütülen çalışmalar sırasında karlar üzerinde dolaşan üç karacayı fark etti.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Cep telefonu ile anı ölümsüzleştiren ormancılar, bu görüntüleri müdürlüğün sosyal medya hesaplarında "Ormanda sadece ağaçlar yok, güne can dostlarımız ile başlıyoruz." ifadesiyle paylaştı. Paylaşılan videolar, büyük bir beğeni topladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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