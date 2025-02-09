Kastamonu'da Kardan Kapalı Yolda 80 Yaşındaki Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

Kastamonu'da Zorlu Koşullar Altında Sağlık Hizmeti

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan 80 yaşındaki tansiyon hastası Hatice Güler, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yarımca köyünde yaşanan bu olayda, yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle rahatsızlanan Güler’in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Ekipler, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki bu zorlu bölgeye doğru yola çıktı.

Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Şenpazar 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlileri, paletli ambulansla zorlu koşulları aşarak hastaya ulaştı. İlk müdahalesi köyde yapılan Hatice Güler, ardından Şenpazar Devlet Hastanesine götürüldü.

Bu olay, ağır kış koşullarının sağlık hizmetlerine nasıl engel olabileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, acil durumlarda özveriyle çalışan sağlık ekiplerinin önemini vurguluyor.