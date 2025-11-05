Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu: Aramalar Yoğun Sis Nedeniyle Durduruldu

Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için yürütülen aramalar, yoğun sis ve azalan görüş nedeniyle sonlandırıldı.

Üçüncü günde de iz bulunamadı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde pazar günü ormanda kaybolan Huriye Helvacı (43) ile oğlu 5 yaşındaki Osman Helvacı için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, bölgedeki yoğun sis nedeniyle durduruldu.

Yetkililer, Merkez Mahallesi’nden ayrıldıktan sonra kendilerine ulaşılamayan anne ve oğlunun, son görülme ve telefon sinyalinin alındığı Köseali köyü çevresinde aramaların yoğunlaştırıldığını bildirdi. Ancak bölgede görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ve arazinin tehlikeli, engebeli olması nedeniyle karadan arama yapılamadığı belirtildi.

Yoğun sis nedeniyle termal destekli dronlarla da arama yapılamıyor. Arama ekipleri, üçüncü günde de anne ve oğluna ait bir ize ulaşamadı.

Yetkililer, arama çalışmalarının sabaha saatlerinde tekrar başlamasının beklendiğini kaydetti.

