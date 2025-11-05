Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu: Aramalar Yoğun Sis Nedeniyle Durduruldu

Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları sis nedeniyle sonlandırıldı

Üçüncü günde de iz bulunamadı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde pazar günü ormanda kaybolan Huriye Helvacı (43) ile oğlu 5 yaşındaki Osman Helvacı için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, bölgedeki yoğun sis nedeniyle durduruldu.

Yetkililer, Merkez Mahallesi’nden ayrıldıktan sonra kendilerine ulaşılamayan anne ve oğlunun, son görülme ve telefon sinyalinin alındığı Köseali köyü çevresinde aramaların yoğunlaştırıldığını bildirdi. Ancak bölgede görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ve arazinin tehlikeli, engebeli olması nedeniyle karadan arama yapılamadığı belirtildi.

Yoğun sis nedeniyle termal destekli dronlarla da arama yapılamıyor. Arama ekipleri, üçüncü günde de anne ve oğluna ait bir ize ulaşamadı.

Yetkililer, arama çalışmalarının sabaha saatlerinde tekrar başlamasının beklendiğini kaydetti.

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE PAZAR GÜNÜ KAYIP OLARAK İHBAR EDİLEN ANNE İLE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ARAMA ÇALIŞMALARI, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE SONLANDIRILDI.