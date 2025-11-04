Kastamonu’da Kayıp İmam İlker Topaloğlu Ölü Bulundu — Cenaze Balıkesir’e Gönderildi

Kastamonu İnebolu’da iki gündür kayıp olan 27 yaşındaki imam İlker Topaloğlu, uçurumdan düşmüş otomobilde ölü bulundu; cenazesi Balıkesir Havran Hallaçlar Mahallesi’ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:10
Kastamonu’da Kayıp İmam İlker Topaloğlu Ölü Bulundu — Cenaze Balıkesir’e Gönderildi

Kastamonu’da kayıp imam ölü bulundu, cenaze Balıkesir’e gönderildi

İnebolu’da iki gündür aranan imamın cansız bedeni uçurum kenarında bulundu

İlker Topaloğlu, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki imam olarak ölü bulundu. Cenazesi, memleketi Balıkesir’in Havran ilçesinin Hallaçlar Mahallesine gönderilerek sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan Topaloğlu, 1 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde ilçe merkezine geldi. Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan Topaloğlu’ndan bir daha haber alınamadı ve ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda, İnebolu-Abana kara yolu İskelle mevkii civarında sabah saatlerinde deniz kenarında gri renkli bir otomobil tespit edildi. Aracın yaklaşık 100 metre uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içinde İlker Topaloğlu’nun cansız bedeninin olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından uçuruma yuvarlanan araç, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılıp yediemin otoparkına çekildi. Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkartılan aracın hurda haline geldiği görüldü.

Topaloğlu’nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından memleketi Balıkesir’in Havran ilçesine gönderildi. Hallaçlarlar Kırsal Mahallesinde öğle namazını müteakip köy meydanında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Müftü Yaşar, tören sonrası merhumun baba evini ziyaret ederek dua etti ve merhumun imam babası Natik Topaloğlu başta olmak üzere ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Cenaze törenine Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, AK Parti Balıkesir eski Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, mesai arkadaşları, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze, omuzlar üzerinde taşınarak Hallaçlar Mezarlığında defnedildi.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN İMAM İLKER TOPALOĞLU BULUNDUKTAN...

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN İMAM İLKER TOPALOĞLU BULUNDUKTAN SONRA CENAZESİ MEMLEKETİ BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNE GÖNDERİLDİ. HALLAÇLAR KIRSAL MAHALLESİNDE TOPALOĞLU SEVENLERİNİN GÖZYAŞLARI İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

GÜNEŞLİ KÖYÜNDE İKİ YILDIR İMAM HATİP OLARAK GÖREV YAPAN İLKER TOPALOĞLU'NUN CENAZESİNİN KASTAMONU...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
2
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
3
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı, 4 Milyon TL'lik Hareket
4
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
5
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
6
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
7
Mersin'de Tüketici Denetimleri: 978 Firmada 66 bin 519 Ürün İncelendi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?