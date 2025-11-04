Kastamonu’da Kayıp İmam İlker Topaloğlu Ölü Bulundu — Cenaze Balıkesir’e Gönderildi

Kastamonu’da kayıp imam ölü bulundu, cenaze Balıkesir’e gönderildi

İnebolu’da iki gündür aranan imamın cansız bedeni uçurum kenarında bulundu

İlker Topaloğlu, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki imam olarak ölü bulundu. Cenazesi, memleketi Balıkesir’in Havran ilçesinin Hallaçlar Mahallesine gönderilerek sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan Topaloğlu, 1 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde ilçe merkezine geldi. Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan Topaloğlu’ndan bir daha haber alınamadı ve ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda, İnebolu-Abana kara yolu İskelle mevkii civarında sabah saatlerinde deniz kenarında gri renkli bir otomobil tespit edildi. Aracın yaklaşık 100 metre uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içinde İlker Topaloğlu’nun cansız bedeninin olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından uçuruma yuvarlanan araç, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılıp yediemin otoparkına çekildi. Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkartılan aracın hurda haline geldiği görüldü.

Topaloğlu’nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından memleketi Balıkesir’in Havran ilçesine gönderildi. Hallaçlarlar Kırsal Mahallesinde öğle namazını müteakip köy meydanında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Müftü Yaşar, tören sonrası merhumun baba evini ziyaret ederek dua etti ve merhumun imam babası Natik Topaloğlu başta olmak üzere ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Cenaze törenine Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, AK Parti Balıkesir eski Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, mesai arkadaşları, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze, omuzlar üzerinde taşınarak Hallaçlar Mezarlığında defnedildi.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN İMAM İLKER TOPALOĞLU BULUNDUKTAN SONRA CENAZESİ MEMLEKETİ BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNE GÖNDERİLDİ. HALLAÇLAR KIRSAL MAHALLESİNDE TOPALOĞLU SEVENLERİNİN GÖZYAŞLARI İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.