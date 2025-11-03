Kastamonu'da Kayıp İmam Uçurumdan Düşen Otomobilde Ölü Bulundu

Kastamonu İnebolu'da iki gündür kayıp imam İlker Topaloğlu, uçurumdan düşen otomobilinde ölü bulundu; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 14:59
İnebolu'da arama-kurtarma ekipleri genç imamın cansız bedenine ulaştı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olan imam, uçurumdan düşen otomobilinde ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Güneşli köyünde görev yapan imamın yakınları tarafından jandarmaya bildirilmesi üzerine gündeme geldi.

İlker Topaloğlu (28), iki yıldır imam hatip olarak görev yaptığı köyde, 1 Kasım tarihinde ikametinden ayrıldı. Ailesi bir süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine iletti. Yapılan incelemede, güvenlik kamera kayıtlarında Topaloğlu'nun kullandığı otomobilin aynı gün saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana kara yolu liman mevkisinden ilçeden çıkış yaptığı tespit edildi.

Arama çalışmaları, jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK, komando ve Sahil Güvenlik birimlerinin katılımıyla hem karadan hem denizden sürdürüldü.

Aramalar sonucu, İnebolu Yakaboyu Mahallesi İskele mevkisi'nde, yaklaşık 50 metrelik uçurumtan deniz kenarındaki taşlık alana düşen otomobilde genç imamın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

