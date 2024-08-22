Kastamonu'da Kayıp Kaptan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Kayıp Kaptan İçin 11 Günlük Arama Çalışmaları

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen tekne kazası sonrasında kaybolan kaptan Öztürk Kürelioğlu'nun akıbeti 11 gündür belirsizliğini koruyor.

Olayın Ayrıntıları

11 Ağustos'ta Maviş adlı 5 metrelik fiber teknenin, Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batarak kaybolduğu 6 kişiden biri olan kaptan Kürelioğlu için arama çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma birlikleri ile Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden gelen dalgıç polisler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis kontrol botu ve gemi personeli de arama ekiplerinde yer almaktadır.

Son Durum

Helikopter, dron ve sualtı görüntüleme cihazlarıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları neticesinde, kaybolan kaptana dair herhangi bir ipucuna ulaşılabilmiş değil. Olay sırasında denizde yaklaşık 3 kişi kurtarılırken, kaybolanlardan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'nin cesetleri 16 Ağustos'ta Gideros Koyu açıklarında bulunmuştu.

Tekne, jandarma ekipleri tarafından su yüzeyinden çıkarılmıştır. Kaptan Kürelioğlu için tahmin edildiği üzere arama çalışmalarının daha fazla sürdürüleceği belirtildi.