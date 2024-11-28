Kastamonu'da Korkunç Yangın: Baba ve Engelli Oğlu Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Yangın Faciası

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde meydana gelen yangında, 80 yaşındaki Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli hayatını kaybetti. Yangında bir kişi de yaralandı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, Gizli ailesine ait iki katlı evde etkili oldu. Yangın anında evin içinde bulunan Şahin Gizli (45), yaralı olarak kurtarıldı ve ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Can Kaybı ve Hayvan Telefi

Yangın sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, baba ve oğlunun cesetleri evin içinde bulundu. Cesetler, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da telef oldu. Ekipler, arama çalışmaları sırasında 10 küçükbaş hayvanı kurtarmayı başardı.

Köy Sakinlerinin Tanıklıkları

Köy sakinlerinden Şükrü Tekin, olay anını anlatarak, yangına ulaştıklarında saat 04.00 olduğunu ve alevlerin devam ettiğini belirtti. Tekin, "Geldiğimde çatısı yanmış, alevler devam ediyordu. Altında bulunan hayvanlardan birkaç tanesini kurtardık ama yangın devam ettiği için diğerlerini kurtaramadık." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.