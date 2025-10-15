Kastamonu'da 'Küçük Kefenler Sergisi' Gazze'deki Drama Dikkat Çekti

Etkinlik ve Amaç

Kastamonu'da, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Küçük Kefenler Sergisi' düzenlendi. Etkinlik, Nasrullah Meydanı'nda gerçekleşti ve organizasyonu Deniz Feneri Derneği ile Türkiye Gençlik Vakfı üstlendi.

Sergide Yer Alanlar

Sergide, Gazze'de öldürülen ve açlıktan ölüme terk edilen çocukların fotoğrafları, simgesel kanlı bebek kefenleri ve boş kazanlar yer aldı. Ziyaretçiler sergideki görüntülerle Gazze'deki dramın somut izlerini gördü.

Sanal Gerçeklik ve Bağış

Sergiyi gezen vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlüğüyle Gazze sokaklarını gezdi. Gazze'den canlı bağlantılarla ekranlarda bölgeyi görebilen ziyaretçiler, meydandaki kumbaralara Gazze için bağışta bulundu.

Yetkililerin Açıklamaları

Deniz Feneri Derneğinin Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgedeki tarihi sürece vurgu yaptı. Bitkin, 'Gazzeli kardeşlerimiz Türkiye'nin sigortasıdır. Çünkü Gazze'den sonra Lübnan, ardından Suriye ve devamında, siyonist Yahudi devletinin asıl hedefinin Türkiye olduğunu her birimiz biliyoruz.' dedi.

Bitkin ayrıca, 'Gazze'de yaşananları, Yahudi devletinin yaptıklarını, Deniz Feneri Derneğinin özellikle 7 Temmuz 2023'ten bu tarafa yaptığı faaliyetlerle ilgili kısmı, şehit edilen ismi bile konulmamış çocukların fotoğrafları ve küçük bedenlerin kefenlerinin yer aldığı sergiyi, hep birlikte burada görmüş olacağız.' diye konuştu.

Program Akışı ve Katılımcılar

İl Müftüsü Bekir Derin tarafından okunan duanın ardından sergi gezildi. Etkinliğe, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Küçük Kefenler Sergisi, Gazze'deki insani krize dikkat çekmeyi ve destek çağrısını yerel ölçekte görünür kılmayı hedefledi.

