Kastamonu'da Kum Yüklü Kamyon Alev Alev Yandı

Kastamonu'da Kum Yüklü Kamyon Yangını
Kastamonu-İnebolu kara yolunda seyir halindeyken alev alan 29 AAJ 59 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsü R.E. tarafından hemen yol kenarına çekildi. Sürücü, 112 Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım çağırdı.
İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak çıkan yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmadı.
Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.