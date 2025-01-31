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Kastamonu'da Kum Yüklü Kamyon Alev Alev Yandı

Kastamonu-İnebolu kara yolunda seyir halindeki kum yüklü kamyon alev aldı. Yangın kontrol altına alındı, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:44
Kastamonu'da Kum Yüklü Kamyon Alev Alev Yandı

Kastamonu'da Kum Yüklü Kamyon Yangını

Kastamonu-İnebolu kara yolunda seyir halindeyken alev alan 29 AAJ 59 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsü R.E. tarafından hemen yol kenarına çekildi. Sürücü, 112 Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım çağırdı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak çıkan yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmadı.

Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. Yangında kamyon...

Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. Yangında kamyon...

Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

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