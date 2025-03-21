Kastamonu'da Kumar Oynayan 5 Kişiye 46 Bin TL Ceza

Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye toplamda 46 bin 235 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:34
Kastamonu'da Kumar Oynayan 5 Kişiye 46 Bin TL Ceza

Kastamonu'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye Ceza

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kumar faaliyetlerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler Sırasında Kumar Ortaya Çıktı

Yapılan denetimlerde, özellikle umuma açık kumar oynatılması muhtemel iş yerleri ve kıraathaneler hedef alındı. Bu çerçevede bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynadıkları belirlenen 5 şahsa toplam 46 bin 235 lira ceza kesildi.

Ayrıca, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında denetimlerin artırılacağı belirtildi.

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