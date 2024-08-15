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Kastamonu'da Kundaklama Şüphesi: Tekne ve Otobüs Yangını

Kastamonu'da, bir şahıs aynı firmaya ait tekne ve otobüsü kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 00:47
Kastamonu'da Kundaklama Şüphesi: Tekne ve Otobüs Yangını

Kastamonu'da Kundaklama Olayı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişi, aynı firmaya ait bir otobüs ve tekneyi kundakladığı iddiasıyla yakalandı. Olay, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı.

Yangının Çıkışı ve Ekiplerin Müdahalesi

Akşam saatlerinde, Cide Limanı'nda park halindeki bir tekne ile Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe Sokak’ta bulunan otobüste yangın çıkmıştı. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederek söndürdü.

Şüphelinin Yakalanması

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında kundaklama şüphesi taşıyan E.A. isimli şahsı gözaltına aldığını açıkladı. Olayın detayları üzerinde incelemeler sürüyor.

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