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Kastamonu'da Kurtlar Köye İndi: Yiyecek Arayışı Görüntülendi

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan kurtlar, köyde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:12
Kastamonu'da Kurtlar Köye İndi: Yiyecek Arayışı Görüntülendi

Kastamonu'da Kurtların Yiyecek Arayışı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaban hayvanlarını yiyecek bulma mücadelesine itti. Yarım metreyi geçen kar kalınlığında, Yılanlı köyü Yazlakderesi Mahallesi'nde iki kurt yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köy Sakinlerinin Görüntüleri

Köy sakinleri, sabah saatlerinde dışarı çıktıklarında dolaşan kurtları fark ettiler. O anları kaydeden Savaş Kızılırmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köy içerisinde dolaşan kurtları gördüm. Bizi fark eden kurtlar, tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu." şeklinde ifade etti. Kar yağışının etkisiyle bölgedeki yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadelesi sürüyor.

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