DOLAR
34,15 -0,06%
EURO
38,15 -0,26%
ALTIN
2.931,82 -0,51%
BITCOIN
2.176.992,47 -0,49%

Kastamonu'da Mantar Zehirlenmesi: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'da mantar yiyen 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı, bir kişi durumu ağır.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:31
Kastamonu'da Mantar Zehirlenmesi: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'da Mantar Zehirlenmesi Olayı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ormanlık alanlardan topladıkları mantarları tüketen 5 kişi, zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Yukarıçaylı köyünde yaşayan Salih Tunoğlu (73), Fatma Tunoğlu (70), Sabahat Akman (50), Dursun Tunoğlu (58) ve Sevim Tunoğlu (58), topladıkları mantarları yedikten sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Ağır Durum ve Tedavi Süreci

Beş hastadan durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer hastalar ise acil tedavi altına alındı ve sağlık durumları yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, doğada toplanan mantarların zehirli olabileceği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

İLGİLİ HABERLER

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Çevre Seferberliği: Bir Küresel Çözüm Arayışı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Moskova'da Açıklamalar
3
MSB'den Lübnan Açıklaması: Koordineli Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor
4
Antalya Merkezli Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda 133 Gözaltı
5
Dünya Gıda Programı'nın Lübnan'daki Gelişmelerle İlgili Endişeleri
6
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor: ABD ve Fransa'nın Ateşkes Çabaları Yetersiz Kalıyor
7
Samsun Limanı'na Demirleyen Astoria Grande Kruvaziyeri

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı