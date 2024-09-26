Kastamonu'da Mantar Zehirlenmesi: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'da Mantar Zehirlenmesi Olayı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ormanlık alanlardan topladıkları mantarları tüketen 5 kişi, zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Yukarıçaylı köyünde yaşayan Salih Tunoğlu (73), Fatma Tunoğlu (70), Sabahat Akman (50), Dursun Tunoğlu (58) ve Sevim Tunoğlu (58), topladıkları mantarları yedikten sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Ağır Durum ve Tedavi Süreci

Beş hastadan durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer hastalar ise acil tedavi altına alındı ve sağlık durumları yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, doğada toplanan mantarların zehirli olabileceği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.