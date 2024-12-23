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Kastamonu'da Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 23 Yaralı

Kastamonu'da devrilen midibüste 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:20
Kastamonu'da Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 23 Yaralı

Kastamonu'da Feci Kaza!

Kastamonu'da meydana gelen midibüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye giden D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolu üzerinde bulunan Nalcıkuyucağı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Olay Anı ve Müdahale

Kaza anında çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Yaralı

Yaralılardan Hasan Çiftçibaşı (69), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili detayların araştırıldığı öğrenildi.

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine...

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine...

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

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