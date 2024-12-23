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Kastamonu'da Midibüs Devrildi: 24 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen midibüs kazasında 24 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 06:46
Kastamonu'da Midibüs Devrildi: 24 Yaralı

Kastamonu'da Midibüs Devrildi

Kastamonu'da bir midibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Olay, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gitmekte olan 34 KRK 319 plakalı midibüsün Nalcıkuyucağı köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti.

Hızlı Müdahale Yapıldı

Kazada yaralananların durumu üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da devrilen midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.

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