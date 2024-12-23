Kastamonu'da Midibüs Devrildi: 24 Yaralı

Kastamonu'da Midibüs Devrildi
Kastamonu'da bir midibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Olay, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gitmekte olan 34 KRK 319 plakalı midibüsün Nalcıkuyucağı köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti.
Hızlı Müdahale Yapıldı
Kazada yaralananların durumu üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da devrilen midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.
Kastamonu'da devrilen midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.