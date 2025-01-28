DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,35 0,5%
ALTIN
3.155,66 -0,17%
BITCOIN
3.679.698,25 -1,21%

Kastamonu'da Minibüs Çarpması: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da bir minibüsün çarptığı 87 yaşındaki Ramazan Akbaş hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:21
Kastamonu'da Minibüs Çarpması: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Feci Kaza: Yaşlı Adam Minibüsün Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen üzücü bir kazada, 87 yaşındaki Ramazan Akbaş minibüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi. D.İ. idaresindeki 55 AGP 749 plakalı minibüs, Sinop-Kastamonu kara yolu Gökçeağızsakı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Akbaş'a çarptı.

Olayın hemen ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ramazan Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bu üzücü olay bölgedeki vatandaşları da derinden etkiledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçimlerini Yaptı
2
Aksaray'da Yöresel Şiveyle Maç Anlatan Spiker Beğeni Topluyor
3
İzmir'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
ABD'de Bir Günde 1179 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı
5
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyindeki İşgalini Sürdürüyor: 26 Ölü ve 160 Yaralı
6
Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası
7
Rusya, Batı'nın UNESCO Faaliyetlerini Siyasallaştırma Çabalarını Eleştirdi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!