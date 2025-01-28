Kastamonu'da Minibüs Çarpması: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Feci Kaza: Yaşlı Adam Minibüsün Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen üzücü bir kazada, 87 yaşındaki Ramazan Akbaş minibüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi. D.İ. idaresindeki 55 AGP 749 plakalı minibüs, Sinop-Kastamonu kara yolu Gökçeağızsakı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Akbaş'a çarptı.

Olayın hemen ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ramazan Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bu üzücü olay bölgedeki vatandaşları da derinden etkiledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.