Kastamonu'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Kastamonu'da Minibüs ve Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı
Kastamonu'da, Sunta kavşağında meydana gelen kazada bir yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada toplam 10 kişi hafif yaralandı.
Kaza ve Sürücüler
Olayda, yolcu minibüsünü Cavit A. idaresindeki 37 JA 499 plakalı araç ile hafif ticari aracı Mehmet K. yönetimindeki 37 ADM 006 plakalı araç çarpıştı.
Yaralananlar ve Müdahale
Kazada minibüsteki yolculardan Hayriye Z, Şerife Z, Selahattin K, Beril S, Muhammed S, Nakil R, Satiye B, İsmail S, Fatih K. ve Ebru Y. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kastamonu'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.