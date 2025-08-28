DOLAR
Kastamonu'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Kastamonu'da Sunta kavşağında minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi hafif yaralandı; yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:40
Kastamonu'da Minibüs ve Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

Kastamonu'da, Sunta kavşağında meydana gelen kazada bir yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada toplam 10 kişi hafif yaralandı.

Kaza ve Sürücüler

Olayda, yolcu minibüsünü Cavit A. idaresindeki 37 JA 499 plakalı araç ile hafif ticari aracı Mehmet K. yönetimindeki 37 ADM 006 plakalı araç çarpıştı.

Yaralananlar ve Müdahale

Kazada minibüsteki yolculardan Hayriye Z, Şerife Z, Selahattin K, Beril S, Muhammed S, Nakil R, Satiye B, İsmail S, Fatih K. ve Ebru Y. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

